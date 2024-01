Handball-EM DFB-Boss traut Handballern bei Heim-EM viel zu

Der 62 Jahre alte Präsident des Deutschen Fußball-Bundes wird das EM-Auftaktspiel der DHB-Auswahl gegen die Schweiz am kommenden Mittwoch in Düsseldorf live vor Ort verfolgen. Nicht nur wegen der Weltrekordkulisse von 53.000 Fans erwartet Neuendorf ein stimmungsvolles Event zu Beginn eines spannenden Sportjahres mit der Fußball-EM in Deutschland und den Olympischen Spielen in Paris als Höhepunkten. „Deutschland ist ein sportbegeistertes Land. Ich mache mir keine Sorgen um die Stimmung. Weder bei der EM der Handballer, noch bei der EM der Fußballer“, sagte er.