Handball Deutschland wird Co-Gastgeber der Handball-WM 2029

Deutschland richtet 2025 gemeinsam mit den Niederlanden die Frauen-WM sowie 2027 als alleiniger Gastgeber die Männer-WM aus. Die IHF vergab am Dienstag weitere Titelkämpfe. 2031 findet die Männer-WM in Dänemark, Island und Norwegen statt. Die Frauen ermitteln 2029 in Spanien sowie 2031 in Tschechien und Polen den Weltmeister. An den Männer-Turnieren 2029 und 2031 hatte ursprünglich auch Saudi-Arabien Interesse bekundet, sich dann aber zurückgezogen.