Handball-EM : Gegen eingespielte Portugiesen zum Abschluss der EM

Stockholm Nach einem gemütlichen Schnitzel-Abend im Wiener Team-Hotel flogen Deutschlands Handballer gestärkt zum letzten EM-Kraftakt nach Stockholm. „Die Schnitzel helfen, dass wir etwas gegenzusetzen haben.

An Bord des Charterfluges in die schwedische Hauptstadt bastelte der 41-Jährige am Donnerstag bereits an einem Plan für das Spiel um Platz fünf. Das wird für die Auswahl an diesem Samstag (16 Uhr/ARD One) noch einmal zu einem Willens-Test. „Sie sind eingespielt, weil die meisten Spieler beim FC Porto zu Hause sind. Das ist eine verkappte Vereinsmannschaft“, sagte Prokop.