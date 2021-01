Handball-Weltmeisterschaft : Deutschland gegen Spanien: Ein Streifzug durch die Historie

Gegen Spanien muss ein Sieg her, soll das Viertelfinale nicht in weite Ferne rücken: Die deutschen Spieler bei der Nationalhymne. Foto: Hazem Ismail/XinHua/dpa

Kairo 67 Mal trafen Deutschlands Handballer bisher auf Spanien. Die Bilanz spricht für die Iberer, die 35 Spiele gewannen und nur 27 verloren.

Gegen Europameister Spanien muss am heutigen Donnerstag (20.30 Uhr/ZDF) ein Sieg her, soll das Viertelfinale nicht in weite Ferne rücken. Schon oft in der Vergangenheit lieferte sich die DHB-Auswahl mit den Iberern bedeutende Duelle. Die Deutsche Presse-Agentur listet einige von ihnen auf.