Turnier in Ägypten : Deutscher Gegner Ungarn bei Handball-WM locker weiter

Turnier in Ägypten

Der offizielle Spielball der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten. Foto: Sascha Klahn/dpa

Kairo Nach Deutschland ist auch Ungarn dank eines mühelosen 44:18 (16:8)-Kantersieges gegen Uruguay vorzeitig in die Hauptrunde der Handball-Weltmeisterschaft eingezogen.

Wie die DHB-Auswahl, die das abgesagte Spiel gegen Kap Verde am grünen Tisch mit 10:0 gewann, verfügen die Magyaren vor dem direkten Duell im Vorrundenfinale der Gruppe A am Dienstag über 4:0 Punkte.

Titelverteidiger Dänemark erreichte am Sonntagabend ebenso locker die nächste Turnierphase. Das Team des ehemaligen Bundesligatrainers Nikolaj Jacobsen setzte sich in der Gruppe D gegen Kongo deutlich mit 39:19 (23:10) durch. Auch Argentinien steht nach einem 24:21 (12:10) gegen Bahrain bereits in der zweiten Turnierphase.