„Hoffnung stirbt zuletzt“ : Deutschen Handballern bleibt Minimalchance

Kairo Nach der Niederlage im Hauptrundenspiel gegen Spanien haben die deutschen Handballer nur noch eine kleine Chance aufs WM-Viertelfinale. Um diese zu nutzen, benötigen sie zwei Siege und Schützenhilfe. Der Blick geht bereits nach vorne.

Johannes Bitter wusste genau, was nun zu tun ist. Mit all seiner Erfahrung wollte der Torhüter der deutschen Handballer nicht lange hadern, sondern die Mannschaft noch spät in der Nacht in ihrem Hotel im Osten Kairos wieder aufrichten.