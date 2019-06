Weltmeister Frankreich wartet : Schwere WM-Vorrunde für deutsche Handballerinnen

Tokio Deutschlands Handball-Frauen bekommen es bei der WM in Japan gleich in der Vorrunde mit Welt- und Europameister Frankreich zu tun. Weitere Gegner der DHB-Auswahl in der Gruppe B sind der EM-Achte Dänemark, Asienmeister Südkorea, Südamerika-Champion Brasilien und Australien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dies ergab die Auslosung am Freitag in Tokio. Die Endrunde findet vom 30. November bis 15. Dezember in Kumamoto statt.