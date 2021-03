Deutsche Handballerinnen in WM-Playoffs gegen Portugal

Hat mit Deutschlands Handball-Frauen in der WM-Qualifikation Portugal als Gegner: Bundestrainer Henk Groener. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Wien Deutschlands Handball-Frauen haben ein leichtes Los für die Playoff-Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2021 erhalten.

Die DHB-Auswahl trifft in der Ausscheidung auf Außenseiter Portugal und hat damit beste Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde vom 1. bis 19. Dezember in Spanien.