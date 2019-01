später lesen Auftakt gegen Korea Deutsche Handballer wollen gelungenen WM-Start hinlegen FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache Teilen

Für die deutschen Handballer öffnet sich endlich der WM-Vorhang. Im Eröffnungsspiel gegen Korea strebt das Team von Bundestrainer Christian Prokop an diesem Donnerstag (18.15 Uhr) in Berlin einen klaren Sieg an. dpa