Einspielen für die EM : Deutsche Handballer testen gegen Island

Mannheim Fünf Tage vor dem EM-Auftakt gegen die Niederlande absolviert die DHB-Auswahl ihren vorletzten Test. Im Duell mit Island will der WM-Vierte das Selbstvertrauen stärken und die Abläufe schärfen.

Deutschlands Handballer wollen mit einem Sieg im Test-Länderspiel gegen Island Schwung für die Europameisterschaft holen. In der Partie am heutigen Samstag (17.20 Uhr/ZDF) in Mannheim geht es vor allem um den Feinschliff in allen Mannschaftsteilen.