Lehrgang in Herzogenaurach : Deutsche Handballer starten Olympia-Vorbereitung

Herzogenaurach Deutschlands Handballer sind mit großer Energie in die unmittelbare Olympia-Vorbereitung gestartet.

Die DHB-Auswahl bereitet sich seit Montagabend in kompletter Besetzung bei einem Lehrgang in Herzogenaurach auf die Sommerspiele in Tokio vor. „Es steckt eine lange Saison in den Knochen der Spieler, die nur fünf bis sieben Tage Zeit hatten, sich zu regenerieren“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Dienstag. „Aber sie sind immer noch in Form und haben eine konzentrierte erste Trainingseinheit absolviert. Wir sind begeistert, wie der Fokus gelegt worden ist.“