Männer- und Frauen-Länderspiele : Deutsche Handballer testen doppelt gegen Kroatien

Zagreb Die Männer spielen für die EM vor, die Frauen schauen in Richtung WM: Die deutschen Handball-Teams stehen bei einem Doppel-Länderspiel in Kroatien auf dem Prüfstand. Während bei den Frauen das Einspielen für das bevorstehende Turnier in Japan (30.

November bis 15. Dezember) im Vordergrund steht, ist bei den Männern das Gerangel um die Kaderplätze für die EM im Januar in vollem Gange.