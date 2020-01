Handball Nationalmannschaft : Handballer siegen im letzten EM-Test gegen Österreich

Wien Die deutschen Handballer haben ihr letztes Spiel vor der Europameisterschaft trotz einiger Schönheitsfehler gewonnen. Drei Tage vor dem Turnierstart besiegte die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Montag Co-Gastgeber Österreich in Wien mit 32:28 (15:14) und sammelte frisches Selbstvertrauen für die Endrunde vom 9. bis 26. Januar in Norwegen, Österreich und Schweden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von sid

„Am Ende ist es wichtig, dass wir unsere Vorgaben erfüllt und dass wir heute mehr Stress bekommen haben“, sagte Prokop. Seine Mannschaft sei zu halbherzig in die Zweikämpfe gegangen und habe zu viele Chancen vergeben: „Wir haben viel probiert, es sind wichtige Erkenntnisse dazugekommen, und trotzdem haben wir gewonnen.“

Vor 5000 Zuschauern war Linksaußen Patrick Zieker mit sechs Treffern bester deutscher Werfer, Kreisläufer Jannik Kohlbacher traf fünfmal, Kapitän Uwe Gensheimer viermal. Zudem zeigte der eingewechselte Johannes Bitter im Tor des WM-Vierten wichtige Paraden. Trainer Prokop wechselte wie schon gegen Island (33:25) zwei Tage zuvor viel und gab seinem gesamten Kader Einsatzzeiten.