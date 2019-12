Handball-WM in Japan : Die WM endet in einem Debakel

Kumamoto Die Handball-Frauen verlieren das wichtige Spiel um Platz sieben und verpassen Olympia in Tokio.

Am Ende war nur noch Leere. Geschockt und frustriert verabschiedeten sich Deutschlands Handball-Frauen nach dem geplatzten Olympia-Traum mit Tränen in den Augen von der WM in Japan. Das 24:35 (13:18) im Spiel um Platz sieben am Freitag gegen Schweden kostete die DHB-Auswahl die letzte Chance auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen, die im kommenden Jahr zum dritten Mal nacheinander ohne die deutschen Handballerinnen stattfinden.