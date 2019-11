Saarlandliga : Den Titelfavorit plagt ein zu kleiner Kader

Homburg Der TV Homburg macht aus seinen Ambititonen keinen Hehl. Nur die dünne Personaldecke bringt Sorgenfalten.

Es gibt diese Unart im Sport, dass Vereine und deren Offizielle gerne mit gewissen Plattitüden um sich werfen, was die eigenen Ziele betrifft. Zu den Klassikern gehören: „Man muss abwarten. Die Saison ist lang“ oder „Wir wollen, wenn möglich, vorne mitspielen.“ Die Devise: Bloß keine Aussage treffen, an der man sich später messen lassen muss.

Anders trat der Handball-Saarlandligist TV Homburg an die Sache heran. Deren Handball-Abteilungsleiter Jörg Ecker kommunizierte vor der Saison ganz offen. „Wir wollen aufsteigen. Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg in die Oberliga“, proklamierte er. Alles andere wäre auch unglaubwürdig gewesen. Denn der Oberliga-Absteiger, der dank der Unterstützung eines ortsansässigen Herstellers von Naturpflegeprodukten zu den finanzstärksten Vereinen der Region gehört, rüstete kräftig auf.

Als neuen Trainer verpflichtete er Mirko Schwarz von der MSG Kaiserslautern. Dazu kamen drei neue Spieler. Was sich bis dato bezahlt machte: Denn der selbst ernannte Titelfavorit ließ seinen Worten Taten folgen. Am ersten Spieltag sprang er an die Tabellenspitze und ließ sich von dort seither nicht verdrängen. Der TV Homburg blieb von allen Mannschaften der Saarlandliga am längsten ohne Niederlage. Erst die HSG TVA/ATSV Saarbrücken (19:34) konnte den TVH vergangenen Samstag im elften Spiel stoppen. „Das war mit die schlechteste Saisonleistung, die wir bis jetzt hatten“, urteilte Linksaußen Matthias Mohn nach der Pleite in Saarbrücken. Weitere Punkte gab Homburg auswärts beim TV Merchweiler (24:24) und bei der HSG Nordsaar (26:26) ab. Zu Hause ist die Weste des Spitzenreiters weiß. Tabellarisch heißt das: Mit 18:4 Punkten führt der TV Homburg vor dem HSV Merzig/Hilbringen (16:4), der SGH St. Ingbert und der HSG Nordsaar (beide 15:7).