Niederlage gegen Norwegen : Debakel für den Gastgeber: Schweden bei EM schon raus

Die schwedischen Spieler lassen nach der Niederlage gegen Norwegen die Köpfe hängen. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyran via ZUMA Press/dpa.

Malmö Nach Dänemark und Frankreich hat es bei der Handball-EM nun auch Schweden erwischt. Der viermalige Champion ist bei der Medaillenrunde in Stockholm nur Zaungast.

Während Sagosen mit dem weiter ungeschlagenen WM-Zweiten Kurs auf das Halbfinale hält, sind die enttäuschenden Schweden vorzeitig aus dem Medaillenrennen und am großen Finalwochenende in Stockholm nur Zaungast. „Nach dem Vorrunden-Aus von Dänemark und Frankreich stand die Tür weit offen. Aber was wir gezeigt haben, war das Halbfinale nicht wert“, resümierte Ekdahl du Rietz. „Wir haben unsere Leistung nicht abgerufen. Wir hatten im Angriffsspiel keinen Flow.“