Auftakt gegen die Niederlande : Dank eigenem Koch zum Sieg? - Handballer vor EM positiv

Trondheim Bei der EM werden die deutschen Handballer erstmals von einem eigenen Koch begleitet. Ob dessen Speisen der DHB-Auswahl auch zum erhofften Auftaktsieg gegen die Niederlande verhelfen, zeigt sich am Abend. Es spricht jedoch fast alles für einen Erfolg.

Was soll da schon schiefgehen? Beim Auftakt zur Europameisterschaft sind die deutschen Handballer am Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF) gegen die Niederlande klarer Favorit.

Trotzdem warnte Bundestrainer Christian Prokop seine Mannschaft vor dem ersten Spiel in Trondheim, den Gegner zu locker zu nehmen. Ansonsten spricht aber fast alles für die DHB-Auswahl, die beim Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden eine Medaille gewinnen will.