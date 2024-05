Champions League Dank Aufholjagd: THW Kiel erreicht Final Four

Beim 16:11 durch Hendrik Pekeler (26.) hatte der THW erstmals mehr als die Hälfte des Neun-Tore-Rückstands aus dem ersten Duell aufgeholt. Der Kreisläufer blieb der Mann für die wichtigen Treffer. Er traf zum 20:14 (35.) und zum 27:20 (49.). Die Kieler Arena kochte, als Johansson den THW mit dem 31:21 (58.) in das Final Four warf. Montpellier erzielte in den letzten 15 Minuten nur zwei Treffer und verwandelte nicht einen seiner drei Siebenmeter. Auch das spielte dem Team von THW-Trainer Filip Jicha in die Karten.