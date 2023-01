Handball : Dänemark bejubelt historischen WM-Triumph

Stockholm Dänemark kürt sich zum dritten Mal nacheinander zum Handball-Weltmeister. Das ist zuvor noch nie einem Team gelungen.

Dank des 34:29 (16:15) in einem dramatischen und hochklassigen Endspiel gegen Olympiasieger und Rekord-Weltmeister Frankreich haben sich die Schützlinge des ehemaligen Bundesligatrainers Nikolaj Jacobsen als erstes Team in der 85-jährigen WM-Geschichte zum dritten Mal nacheinander zum Champion gekürt.

Die Dänen nahmen zugleich erfolgreiche Revanche für die bitteren Final-Niederlagen gegen Frankreich bei der WM 2011 und den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Für die „Equipe tricolore“ war es im achten WM-Finale erst die zweite Pleite. Die erste hatte es vor 30 Jahren gegen Russland gegeben - ebenfalls in Stockholm.

Dänemark mit starkem Beginn

Das lag auch an zwei Bundesligaprofis in Reihen der Dänen. Torwart Niklas Landin vom deutschen Rekordmeister THW Kiel wehrte etliche Würfe der Franzosen ab, die im Viertelfinale die Medaillenträume der DHB-Auswahl zerstört hatten. Und im Angriff sorgte Mathias Gidsel vom Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin für viel Druck und Torgefahr aus dem Rückraum.

Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit bekamen die Franzosen den Rivalen besser in den Griff und kamen bis auf ein Tor heran. Auch nach dem Wechsel schenkten sich die Rivalen nichts. Zwar zogen die Dänen wieder bis auf vier Tore weg, doch Frankreich gab nicht auf und verkürzte in der Schlussphase. Die Wende gelang jedoch nicht mehr - am Ende jubelte Dänemark.