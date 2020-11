Handball-Nationalmannschaft : Corona-Fall im DHB-Team: Liga-Chef nicht überrascht

Köln Etwas mehr als 24 Stunden nach dem Sieg in Estland wird ein Spieler der Handball-Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet. Das dürfte die Sorgen innerhalb des Teams verstärken. Und es könnte Auswirkungen auf zahlreiche Bundesliga-Clubs haben.

Gut 24 Stunden nach dem EM-Qualifikationsspiel der DHB-Auswahl in Tallinn gegen Estland war ein deutscher Nationalspieler am Montagabend positiv getestet worden. Nicht nur der Spieler selbst, sondern auch andere Nationalspieler etwa von der SG Flensburg-Handewitt oder von Frisch Auf Göppingen befinden sich deswegen aktuell in häuslicher Isolation und können nicht am Trainingsbetrieb ihrer Bundesliga-Teams teilnehmen. Am Dienstagnachmittag sollen weitere Testergebnisse Aufschluss darüber geben, ob es weitere positive Fälle gibt.