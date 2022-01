DHB-Team : Corona-Fälle: EM-Tests der Handballer gegen Serbien abgesagt

Großwallstadt Die deutschen Handballer arbeiten in Großwallstadt am Feinschliff für die EM. Ob die Vorbereitung mit zwei Test-Länderspielen abgerundet wird, ist jedoch offen. Gegner Serbien sagt wegen Corona ab.

Wegen mehrerer Corona-Fälle kann das Balkan-Team nicht zu den EM-Tests am Freitag in Mannheim und Sonntag in Wetzlar anreisen. „Wir sind ein wenig durch den Wind“, beschrieb DHB-Vorstandschef Mark Schober die Stimmungslage. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, gegen eine andere Nationalmannschaft anzutreten und sprechen derzeit mit mehreren Verbänden.“ Schon am Mittwoch hofft der Deutsche Handballbund, einen Ersatzgegner präsentieren zu können.