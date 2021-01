Kurz vor WM-Start : Corona-Alarm vor der Handball-WM: Mehrere Teams betroffen

Lissabon Nach Tschechien schlägt das Coronavirus auch bei den USA und WM-Neuling Kap Verde zu. Die Afrikaner sind einer von drei deutschen Vorrundengegnern. Die Nachrichten von zahlreichen Infektionen sorgen kurz vor Eröffnung der Endrunde in Ägypten für Unruhe.

Die Spieler des WM-Neulings Kap Verde befinden sich laut einem Bericht der Wochenzeitung „Expresso das Ilhas“ derzeit in Isolation. Der Trainingsbetrieb im WM-Vorbereitungscamp in Portugal ruht bereits seit einigen Tagen. Noch unklar war zunächst, ob die Mannschaft wie geplant am 13. Januar von Lissabon nach Ägypten fliegen kann. Das erste Vorrundenspiel der Afrikaner steht am 15. Januar gegen Ungarn an, zwei Tage später kommt es zum Duell mit der DHB-Auswahl.