In Italien Comeback mit 49: Henning Fritz zurück im Handball-Tor

Das Comeback des Weltmeisters von 2007 wird allerdings ein sehr kurzes sein. Direkt nach dem Eröffnungsspiel der Handball-Europameisterschaft am 10. Januar 2024 zwischen Deutschland und der Schweiz fliegt er nach Bozen. Dort wird er nach zwei Trainingseinheiten mit dem Team in der Meisterschaftspartie beim Ligakonkurrenten Conversano am 13. Januar im Kader stehen. Grund für seinen Einsatz ist die Teilnahme des Bozener Stammtorhüters Christophoros Nungovitch mit seinem Geburtsland Demokratische Republik Kongo an der Afrika-Meisterschaft vom 17. bis 27. Januar in Ägypten.