Handball Champions League: THW Kiel spielt 36:36 in Polen

Im zweiten Abschnitt glichen die Polen, bei denen der deutsche Nationaltorhüter Andreas Wolff eine gute Leistung zeigte, beim 21:21 (36.) wieder aus. Der THW blieb zunächst in der Defensive stabil und fand in der Offensive immer wieder die richtigen Lösungen. Auch ein 32:34 (57.) und das 35:36 in der Schlussminute brachten die Kieler nicht aus der Ruhe. Zwar warten die Norddeutschen seit März 2011 weiterhin auf einen Sieg in Kielce, das Remis am Mittwoch wurde aber dennoch gebührend gefeiert.