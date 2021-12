Handball : Bundestrainer Gislason kann sich Vertrag bis 2024 vorstellen

Kiel Bundestrainer Alfred Gislason kann sich eine Verlängerung seines Vertrags beim Deutschen Handball-Bund (DHB) gut vorstellen.

„Wir sind in Gesprächen. Es sieht alles danach aus, dass ich bis 2024 als Bundestrainer weitermache“, sagte der Isländer in einem Interview der „Kieler Nachrichten“, das in der Online-Ausgabe der Zeitung veröffentlicht wurde. Der bisherige Kontrakt des 62-Jährigen endet nach der Europameisterschaft im Januar in Ungarn und der Slowakei.