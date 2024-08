Handball-Bundesliga Bundestrainer Gislason erwartet Mehrkampf um den Titel

Die besten Chancen räumte der Isländer Titelverteidiger SC Magdeburg und der SG Flensburg-Handewitt ein. „Magdeburg hat aber schon jetzt einige Verletzungssorgen“, sagte der Isländer. So fehlten zuletzt in der Vorbereitung Felix Claar und Tim Hornke. Sowohl der schwedische Spielmacher als auch der deutsche Nationalspieler laborieren aktuell an Fußverletzungen.