Handball : Bundesliga mit vier Teams in der Gruppenphase des EHF-Pokals

Bundesliga mit vier Teams in der Gruppenphase des EHF-Pokals

Füchse-Spieler Hans Lindberg erzielte acht Treffer. Foto: Christoffer Borg Mattisson/Bildbyran via ZUMA Press/dpa.

Frankfurt/Main Das Bundesliga-Quartett ist geschlossen in die Gruppenphase des EHF-Pokals im Handball eingezogen.

Am Sonntag lösten auch die Füchse Berlin, der SC Magdeburg und die MT Melsungen ihre Aufgaben in der 3. Qualifikationsrunde des zweithöchsten europäischen Wettbewerbes. Die Rhein-Neckar Löwen waren bereits am vergangenen Mittwoch weitergekommen.