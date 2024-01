Handball-EM „Brauchen magischen Tag“: DHB-Team will EM-Traum vergolden

Vor dem Duell mit den übermächtigen Dänen baten Deutschlands Handballer um göttlichen Beistand. „Vielleicht gibt es ja jemanden da oben, der am Freitag ganz besonders auf uns aufpasst“, sagte Linksaußen Rune Dahmke und blickte flehend an die Betondecke der Kölner Arena-Katakomben. Als der Nationalspieler nach seinem kurzen Abstecher in eine andere Sphäre wieder bei sich war, ergänzte er hoffnungsvoll: „Wenn du irgendwo eine Chance auf ein Wunder hast, dann in Köln“.