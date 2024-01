Handball-EM Boom beflügelt Österreich: Keine Ehrfurcht vor Deutschland

Der Handball-Zwerg hat sich zum ernst zu nehmenden Kontrahenten gemausert. Die Chancen, nach Platz acht (2020) und Platz neun (2010) zum dritten Mal eine EM in den Top 10 zu beenden, sind groß. Sogar das beste Ergebnis der Geschichte ist in Reichweite. „Wir gehen jetzt in jedes Spiel und wollen zwei Punkte, egal, wie der Gegner heißt“, sagte Torwart Constantin Möstl und schickte damit eine klare Ansage an Deutschland.