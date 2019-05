Handball : Thüringer HC holt dank Bölk den Pokal

Stuttgart Die Handball-Frauen des Thüringer HC haben zum dritten Mal nach 2011 und 2013 den DHB-Pokal gewonnen. In einem dramatischen Finale bezwang der Vizemeister am Sonntag in Stuttgart die SG BBM Bietigheim mit 24:23 (13:12).

