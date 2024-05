Champions League Bietigheims Lauf: „Gütesiegel“ für Frauen-Handball

Der deutsche Frauenhandball entwickelt sich. Zugegebenermaßen langsam, aber er entwickelt sich - sowohl über die Nationalmannschaft, die erstmals seit 2008 wieder an den Olympischen Spielen teilnimmt, als auch über die Bundesliga und ihre Vereine. „Wir glauben an das sportliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Potenzial des Frauenhandballs. Um dieses zu entwickeln, müssen wir das Niveau auf allen Ebenen heben: im Spitzensport, in der Talent-Entwicklung, in der Präsentation und in der gesamten Wahrnehmung unserer Frauen“, sagte Michelmann.