Handball-Transfer Bericht: Rückkehr von Torhüter Wolff nach Kiel perfekt

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi hatte in der vergangenen Woche Gespräche mit dem Weltklasse-Torhüter bestätigt. „Mir ist nicht verborgen geblieben, dass er gern zurück in die Bundesliga kommen möchte“, hatte Szilagyi gesagt. Bei einem Wechsel wird eine Ablösesumme für Wolff fällig. Dass diese eine siebenstellige Höhe habe, hatte der Geschäftsführer in einem Gespräch mit den „Kieler Nachrichten“ dementiert. „Die Summen, die da kursieren, stammen aus dem Bereich der Fabel“, hatte der 45-jährige Österreicher gesagt.