HBL : Bergischer HC muss in Quarantäne

Bergischer HC muss in Quarantäne

Wird, wo der Bergische HC sich in Quarantäne begeben muss, nun ein Home-Workout veranstalten: Trainer Sebastian Hinze. Foto: Marius Becker/dpa

Solingen Der Bergische HC muss sich in Quarantäne begeben. Bei einer am 30. März durchgeführten Corona-Reihentestung habe es zwei positive Proben gegeben, teilte der Handball-Bundesligist mit.

Daraufhin habe das Gesundheitsamt in Solingen eine Quarantäne bis zum 8. April angeordnet. Die Partien gegen die MT Melsungen am Ostersonntag und bei HBW Balingen-Weilstetten am 8. April werden verschoben. Neue Termine stehen noch nicht fest.