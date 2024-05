Handball Aufstieg: Potsdam-Trainer Hanning erfüllt sich Traum

Als Trainer hört Hanning, der Potsdam erst vor zwei Spielzeiten in das Unterhaus geführt hatte, jetzt auf. Als Former der Potsdamer macht er weiter, auch wenn durch den Aufstieg die enge Kooperation mit den Füchsen in eine Zusammenarbeit umgewandelt wird. Doppelspielrechte können somit nicht mehr wahrgenommen werden.