Finalrunde in Köln Aufruhr am „Handball-Olymp“: Fall Portner überschattet Pokal

Portners Fehlen wäre ein herber sportlicher Verlust. Mit rund 30 Prozent gehaltener Bälle ist der Schweizer ein wichtiger Rückhalt beim SCM. Einen gleichwertigen Ersatz wird Trainer Bennet Wiegert so schnell nicht finden. In Sergey Hernandez ist zwar ein weiterer Spitzenmann im Team, doch die Auftritte des Spaniers sind nicht ganz so konstant. An seine Seite könnte Niclas Behrendt aus der zweiten Mannschaft gestellt werden - oder verpflichtet der SCM kurzfristig einen neuen Schlussmann?