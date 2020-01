Sieg gegen DHB-Team : Atemlos nach Stockholm: Kroaten peilen EM-Medaille an

Wien Nach einem „Wahnsinns-Kampf“ gegen Deutschland stehen Kroatiens Handballer im EM-Halbfinale. Nicht nur ihr Kapitän Domagoj Duvnjak ist danach völlig platt. Jetzt wollen die Kroaten eine Medaille, aber es soll nicht irgendeine sein.

Noch lange nach dem Ende dieses dramatischen Handball-Krimis war Duvnjak völlig platt. Das lag zum einen am „Wahnsinns-Kampf“ (Duvnjak) auf der Platte, zum anderen sicher auch an den ausgiebigen Jubelfeiern der Kroaten nach der Partie. Minutenlang hüpften und tanzten Duvnjak und Co. angetrieben von ihren lautstarken Fans auf dem Spielfeld der Wiener Stadthalle. Während das Turnier für die deutsche Mannschaft so gut wie beendet ist, durften sich die Kroaten über den Einzug ins Halbfinale in Stockholm freuen.

„Ein Herzinfarkt-Spiel in Wien! Kroatien schafft es mit einer beeindruckenden Wende in die Medaillenspiele. Kroatien hat in Wien den Krieg gewonnen. Ein großartiger Sieg“, schrieb die Zeitung „Jutarnji List“ am Sonntag. „Wahnsinn in Wien! Kroatien besiegt Deutschland in einem dramatischen Marsch und schreitet ins Halbfinale“, meinte die „Vecernji List“. Und Kroatiens Trainer Lino Cervar fand: „Mein Team glaubte an den Sieg.“