Handball-Bundesliga : Arbeitssieg für Flensburg - Eulen überraschen Leipzig

Will keinen frühen Rückstand auf die Konkurrzen zulassen: Flensburgs Trainer Maik Machulla. Foto: Axel Heimken.

Flensburg Nur 48 Stunden nach dem überraschenden Remis gegen die HSG Wetzlar hat Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt erneut gewackelt.

Die Flensburger spielten in der ersten Halbzeit souverän, brachten sich durch Nachlässigkeiten nach der Pause aber in Bedrängnis. Schnell stürmte der Favorit auf 8:2 (17. Minute) davon und trieb die Gäste in dieser Phase zur Verzweiflung. Zum Ende der ersten Halbzeit hatten sich die Mittelfranken aber gefangen und holten auf. Nach der Pause wurden die Gastgeber nervöser, leisteten sich zahlreiche Fehler und ließen Erlangen bis auf ein Tor herankommen. Beste Werfer waren Magnus Röd bei Flensburg und Sive Imic (je 7) bei Erlangen.