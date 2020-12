Titelkämpfe in Dänemark : Angst spielt mit: DHB-Frauen zum EM-Auftakt gegen Rumänien

Titelkämpfe in Dänemark

Kolding Die Vorfreude der deutschen Handballerinnen auf den EM-Start gegen Rumänien wird durch positive Corona-Fälle beim Gegner getrübt. Die Situation stellt eine zusätzliche mentale Belastung dar.

Zwar gab die Europäische Handball-Föderation trotz eines positiven Falls in der Mannschaft der Osteuropäerinnen grünes Licht für die Partie an diesem Donnerstag (18.00 Uhr) in Kolding, doch die Angst vor einer Ansteckung bleibt - zumal es schon zuvor weitere Corona-Erkrankungen bei den Rumäninnen gab. „Natürlich sehen wir die Gefahr, dass die Infektionen innerhalb einer Mannschaft weitergereicht werden“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.