Handball : Algerien letzter deutscher Vorrundengegner bei WM

Hamburg Algerien ist Deutschlands dritter Vorrundengegner bei der Handball-WM 2023 in Polen und Schweden.

Die Nordafrikaner haben sich in Kairo den fünften Platz bei der Afrikameisterschaft und damit das letzte Ticket für die WM gesichert. Die anderen Rivalen der DHB-Auswahl bei der Weltmeisterschaft vom 11. bis 29. Januar in Gruppe E stehen bereits seit zweieinhalb Wochen fest: Asienmeister Katar (13. Januar) und Serbien (15. Januar). Das Spiel gegen Algerien findet am 17. Januar statt. Spielort der drei Partien ist Kattowitz. Für die Hauptrunde qualifiziert sich, wer in den acht Gruppen jeweils unter die ersten drei Teams kommt.