Handball-Bundesliga Absteiger Bergischer HC will rechtliche Schritte prüfen

Eine Hintertür zum Verbleib in der Bundesliga bleibt dem BHC nämlich noch. Am Mittwoch entscheidet die Handball-Bundesliga (HBL) endgültig über die Lizenz für den HSV Hamburg. Die Hanseaten müssen eine Sicherheitsleistung in unbekannter Höhe leisten, um die Spielberechtigung für die kommende Saison zu erhalten. Geschieht das nicht, bleibt der Bergische HC Erstligist.