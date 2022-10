Bundesliga : Abgestürzte Handball-Löwen plötzlich wieder oben dabei

Mannheim Hinter den Rhein-Neckar Löwen liegen enttäuschende Jahre. Nach einem Umbruch ist der Club zurück an der Spitze der Handball-Bundesliga. Es steht das Topspiel beim THW Kiel an - ein echter Prüfstein.

Die Konkurrenz lobt, die Liga staunt: Die Rhein-Neckar Löwen führen die Tabelle in der Handball-Bundesliga an. Das kommt sogar für den Verein selbst überraschend.

Denn nach dem enttäuschenden zehnten Platz in der Vorsaison wollte sich der Club mit dem neuen Trainer Sebastian Hinze eigentlich ganz langsam wieder an die oberen Tabellenregionen herantasten.

Doch bislang kam alles anders - und zwar besser als erwartet: sieben Spiele, sieben Siege. Weshalb für die Mannheimer nun etwas ansteht, was sie in dieser Saison nicht zwingend erwartet hatten: ein Spitzenspiel. Am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) treten die verlustpunktfreien Löwen beim Tabellendritten THW Kiel an, der in dieser Saison schon einmal verloren hat.