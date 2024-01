EM-Spektakel 53.000 Fans: Handballer ohne Bammel vor Rekord-Kulisse

Umso besser, dass sie in Gislason einen Trainer haben, der die Umstände in seiner gewohnt unaufgeregten, isländischen Art relativiert. „Ich sage meinen Spielern immer, dass es ein Handballspiel ist und das Handballfeld wird genauso groß sein wie in anderen Hallen. 40 mal 20 Meter“, sagte der 64-Jährige und meinte weiter: „Ich glaube nicht, dass mehr Stimmung sein wird als in einer vollen Kölner Arena, aufgrund der Weite.“