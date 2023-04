Gestandener Erstliga-Spieler Transfer-Coup: Lars Weissgerber kehrt zur HG Saarlouis zurück

Der in Saarlouis ausgebildete ehemalige Junioren-Nationalspieler hatte im Sommer 2018 den Schritt in die Bundesliga gewagt, nachdem er für seine HG Saarlouis in fünf Zweitliga-Spielzeiten in 185 Partien 602 Tore erzielt hatte und Stammspieler war. In den folgenden fünf Spielzeiten habe er sich in Wetzlar stetig weiterentwickelt. Im vergangenen Oktober wurde er nach 18 Toren gegen Magdeburg und die Füchse Berlin als Spieler des Monats September ausgezeichnet.