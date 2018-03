später lesen Hamburg Hamburger SV: 16 Trainer innerhalb von zehn Jahren Teilen

Der abstiegsbedrohte Hamburger SV hat sich nach nur sieben Wochen von Trainer Bernd Hollerbach (48) getrennt. Das gab der Verein zwei Tage nach der 0:6-Pleite in München, bekannt. "Ich bin natürlich sehr enttäuscht", sagte Hollerbach dem "Hamburger Abendblatt". Bezeichnend: Er erfuhr von seinem Rauswurf erst, als die Nachricht im Internet längst die Runde machte. Sein Nachfolger wird der bisherige U21-Trainer Christian Titz, der mit der Reservemannschaft derzeit den ersten Platz in der Regionalliga Nord belegt. In Thomas von Heesen wurde ihm ein erfahrener Ex-Profi als Berater zur Seite gestellt, der bis auf Weiteres die Aufgaben des ebenfalls geschassten Sportdirektors Jens Todt übernehmen wird.