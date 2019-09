Reiten : Großes Springturnier bei Neunkirchen-City

Neunkirchen Im Reitstadion auf der Betzenhölle in Neunkirchen reiten von Donnerstag, 19. September, bis Sonntag, 22. September, zahlreiche Pferdesportler in 23 Springprüfungen um insgesamt 16 700 Euro Preisgeld.

Das Programm bietet Profis, Amateuren und Nachwuchsreiter kommen Startmöglichkeiten. So erhalten auch die kleinsten Reiter im Springsattel am Donnerstagabend und Sonntagmorgen die Gelegenheit, in E-Springen auf dem weitläufigen Reitplatz ihre ersten Schleifen zu erreiten. Auch der große Sport kommt auf der Betzenhölle nicht zu kurz. Fünf Springen der schweren Klasse, mit Hindernissen ab 1,40 Meter, wurden ins Programm aufgenommen. Der sportlich anspruchsvollste Wettbewerb, der Große Preis der Stadt Neunkirchen, ein S**-Springen mit Stechen um den Sieg erwartet die Zuschauer am Sonntag ab 15 Uhr. Neben saarländischen Lokalmatadoren wie Thies Beyer (RFV Illtal), Corinna Rupp (RFG Gerensrech Altforweiler) und Hans-Günter Klein (RFV Namborn) werden im Großen Preis auch Reiter erwartet, die über die Landesgrenzen hinweg dem Reitsport nachgehen. So gibt Felix Schneider (RFV Im Heidental) im Großen Preis von Neunkirchen ein Gastspiel.