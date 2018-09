Woods verliert Führung in Newtown Square

"Diese Runde heute hätte locker sechs oder sieben unter Par sein können", sagte der 14-malige Grand-Slam-Sieger: "Ich habe einige schöne Putts geschlagen, aber keine verwertet." Neuer Führender bei der mit neun Millionen Dollar dotierten Veranstaltung ist der US-Amerikaner Xander Schauffele nach einer 64 und insgesamt 13 Schlägen unter Par (127 Schläge).

Woods hatte am Dienstag von US-Teamkapitän Jim Furyk eine der ersten drei Wildcards für den prestigeträchtigen Ryder Cup erhalten und gehört damit zum zwölf Mann starken Team, das vom 28. bis 30. September vor den Toren von Paris seinen Titel erfolgreich verteidigen will. In den vergangenen Jahren hatte Woods mit heftigen Rückenproblemen zu kämpfen, ehe er sich zuletzt mit überzeugenden Leistungen zurückgemeldet hat.

(pabie/sid)