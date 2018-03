später lesen Palm Harbor Golf-Superstar Woods meldet sich mit Platz zwei zurück Teilen

Die Tiger-Woods-Mania ist endgültig zurück in der Golf-Welt. Ein zweiter Platz des Superstars beim Turnier in Palm Harbor - schon träumen Fans, Mitspieler und Medien wieder von einer neuen Woods-Ära. Favorit auf den Masters-Titel Anfang April ist der 42-jährige Kalifornier sowieso schon. "Das Gebrüll ist wieder da. Es macht Spaß zu sehen, dass die Fans wieder durchdrehen", sagte US-Profi Brandt Snedeker, der die beiden Runden an der Seite von Woods spielte und den Hype um den 14-maligen Major-Sieger miterlebte. "Ich kann bestätigen, dass er zurück ist. Er spielt großartig."