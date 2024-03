Besonderes Kleinanzeigen-Inserat Gladbach-Fan nimmt ungewöhnliches Andenken aus dem Ludwigspark mit

„Einst in Mailand gespielt und Monaco besiegt, in Europa bekannt und Erfolge erzielt“ – der „Fußballclub von Neunzehn-Null-Drei“ hat als Pokalschreck auch am vergangenen Dienstag, 12. März, wieder im DFB-Pokal zugeschlagen. Während die Fangesänge des 1. FC Saarbrücken auch nach dem Abpfiff noch durch das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken hallten, stellten mehr als ein Dutzend Gladbach-Anhänger die Mannschaft zur Rede. Sie kletterten über Zaun und Tribüne und konfrontierten die Spieler direkt an der Bande. Andere Fohlen-Fans waren sprachlos, es herrschte Schockstarre im Auswärtsblock. Ähnlich ging es Michael Verfürth aus dem Großraum Stuttgart.