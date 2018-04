Gewichtheber mit unerwarteten Erfolgen bei EM

Die Gewichtheber um Doppel-Europameister Nico Müller waren mit schwerem Gepäck in die Heimat zurückgekehrt: Viermal Edelmetall, davon zwei Goldmedaillen, die auf eine positive Zukunft hoffen lassen. Müller stemmte sich in der Klasse bis 74 kg mit persönlicher Bestleistung zum EM-Titel im Stoßen - dem ersten seit Jürgen Spieß 2009. Dazu siegte er im olympischen Zweikampf. Auch Silber und Bronze von Robert Joachim in der 69-kg-Kategorie unterstrichen das gestiegene Niveau. Noch ist allerdings kein neuer Matthias Steiner in Sicht. Der hatte 2008 in Peking Olympiagold für Deutschland gewonnen und wurde zwei Jahre später auch Weltmeister. Aber zumindest tut sich in der Breite etwas.

So ist die Freude über die Ergebnisse groß, der Respekt vor den kommenden Aufgaben jedoch auch. Der Blick richtet sich bereits auf die WM im November in Turkmenistan. "Wir müssen uns ordentlich vorbereiten, ansonsten droht dort ein ganz anderer Ausgang", mahnt Bundestrainer Kurch. "Denn dort sind wieder alle Nationen dabei." Wegen massiver Dopingverstöße waren Topnationen wie Russland, Armenien und die Türkei in Bukarest gesperrt.

(sid)