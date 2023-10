Das Matchglück fehlte „Gaga“ Clemens verpasst Darts-Coup: EM-Aus gegen Wright

Nach dem bitteren K.o. gegen Ex-Weltmeister Peter Wright verblüffte Gabriel Clemens mit einer Feststellung. Als der 40 Jahre alte Darts-Profi auf die Stimmung bei der EM in der Westfalenhalle angesprochen wurde, sagte Clemens: „Das war schon richtig gut. Heute war volles Haus, das macht schon Spaß hier. Dortmund ist definitiv ein gutes Pflaster für uns.“ Die 2000 Zuschauer trieben Clemens beim packenden 5:6 gegen den stets bunt gekleideten Wright zwar an - doch wie im Vorjahr schieden er und Martin Schindler (1:6 gegen Stephen Bunting) in Dortmund in der ersten EM-Runde aus. Zumindest ergebnistechnisch ist Dortmund bisher daher kein gutes Pflaster für Clemens und seine Landsleute.